¡Cae médico investigado por caso de sueros vitaminados en Sonora! Queda a disposición de un juez

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Jesús Maximiano “N” fue detenido tras presentarse ante la autoridad ministerial; la FGJES lo relaciona con una investigación por la administración de soluciones parenterales que provocaron fallecimientos y afectaciones a pacientes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/10/2026 01:52 PM.
En Sonora y editada el 05/10/2026 01:55 PM.