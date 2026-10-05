¡Cae médico investigado por caso de sueros vitaminados en Sonora! Queda a disposición de un juez

El cierre progresivo del cerco financiero, patrimonial y operativo implementado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) derivó en la ejecución de una orden de aprehensión contra el médico Jesús Maximiano “N”, relacionado con la investigación por la administración de soluciones parenterales que provocaron fallecimientos y afectaciones a la salud de diversos pacientes, en Hermosillo, Sonora.
El Fiscal General de Justicia del Estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que previamente se realizaron cateos, aseguramientos de bienes y vehículos, además de acciones que restringieron al investigado la posibilidad de disponer de recursos en cuentas bancarias, reduciendo de manera importante su margen de operación.
Ante este escenario, sus abogados establecieron contacto con la autoridad para que Jesús Maximiano “N” se presentara este lunes 5 de octubre y quedara a disposición, procediéndose posteriormente a ejecutar uno de los mandamientos judiciales existentes en su contra.
El médico fue ingresado al Centro de Reinserción Social (CERESO), desde donde será presentado ante el Juez correspondiente para el desarrollo de la audiencia inicial.
Salas Chávez precisó que será ante la autoridad judicial donde el Ministerio Público formule la imputación y exponga los datos de prueba, respetando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia, al tiempo que se mantienen como prioridad los derechos y la reparación integral de las víctimas.
Por su parte, el Comisario General de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Carlos Alberto Flores, indicó que el imputado fue sometido al certificado médico correspondiente y que su estado de salud es delicado. Su condición de salud será atendida y vigilada conforme a los protocolos correspondientes.
Flores señaló que, dentro de esta misma investigación, se han desarrollado cateos y acciones contra personas presuntamente relacionadas con conductas de encubrimiento, como parte de la estrategia para cerrar espacios de protección y avanzar en el esclarecimiento integral de los hechos.
La FGJES mantiene abiertas las investigaciones y continuará ejecutando los actos ministeriales y mandamientos judiciales que correspondan conforme avance el proceso. La institución informará de manera responsable cuando existan nuevos datos confirmados y las condiciones procesales lo permitan, garantizando los derechos de las víctimas y el debido proceso de las personas involucradas.