¡Cecosabi acelera la atención médica en Sonora! Opera como un C5i de la salud

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A poco más de dos meses de su apertura, el Centro Coordinador de Salud para el Bienestar articula ambulancias, traslados, medicamentos y servicios para agilizar la atención ante emergencias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/10/2026 12:11 PM.
En Sonora y editada el 05/10/2026 12:13 PM.