¡Cecosabi acelera la atención médica en Sonora! Opera como un C5i de la salud

A poco más de dos meses de su apertura, el gobernador Alfonso Durazo Montaño fortalece la atención médica mediante el funcionamiento del Centro Coordinador de Salud para el Bienestar (Cecosabi), el cual opera como un C5i de la salud garantizando la pronta respuesta y canalización a las instituciones de servicios médicos, ante emergencias que sean reportadas vía llamada.
El mandatario estatal señaló que el Cecosabi es un centro de coordinación e inteligencia en salud que articula instituciones, servicios y recursos, con el objetivo de brindar atención oportuna a la población.
Mantiene coordinación interinstitucional permanente para atender necesidades de salud de la ciudadanía; agiliza procesos y recopila información en tiempo real, además mejora la respuesta ante solicitudes prioritarias de salud de población.
Entre sus funciones están coordinar ambulancias, traslados, disponibilidad de medicamentos y servicios, referencias hospitalarias, y facilitar comunicación entre unidades e instituciones del sector salud de manera permanente.
Cabe resaltar que Cecosabi es la primera iniciativa de este tipo del país, la cual se destaca por tratarse de un modelo innovador que fortalece la coordinación entre instituciones federales y estatales para mejorar integralmente la atención médica en Sonora.
La población puede acceder mediante los servicios de salud pública o instituciones que requieran coordinación mediante el número (662) 689-6609; Cecosabi orienta y canaliza cada solicitud según la necesidad de atención correspondiente.