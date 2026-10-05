¡Tras el paso de ‘Polo’, Sonora refuerza combate al dengue! Fumigan albergues y comunidades

Tras el paso de la tormenta tropical Polo por el sur de Sonora, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Salud Pública (SSP), reforzó las acciones preventivas contra el dengue en los distritos 4 y 5.
En el Distrito 4 se fumigaron 52 albergues y refugios mediante termonebulización y rociado residual en Cajeme, San Ignacio Río Muerto, Bácum, Rosario, Guaymas y Empalme, además de dar seguimiento a posibles criaderos y fortalecer acciones de control larvario y entomología.
En el ejido Ortiz, municipio de Guaymas, se realizaron acciones de control larvario para identificar y eliminar posibles criaderos generados por la acumulación de agua.
En Empalme, las brigadas de Vectores efectuaron labores de control larvario y verificación entomológica para detectar la presencia y el comportamiento del mosquito transmisor.
En Navojoa, dentro del distrito 5, se realizaron jornadas de fumigación y rociado espacial en distintas colonias y comunidades, entre ellas Enchucarit, Curantaca, Rancho Camargo, El Recodo, Rancho del Padre, Aviación y Allende. Asimismo, se efectuó rociado espacial en Yavaros, San Antonio y Mochibampo, en el municipio de Huatabampo, para reforzar la prevención del dengue.
La SSP informó que continúan las actividades de prevención y control del dengue en las zonas afectadas, por lo que exhortó a la población a mantener patios limpios, eliminar recipientes que acumulen agua y permitir el acceso de las brigadas sanitarias.