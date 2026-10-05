¡Tras el paso de ‘Polo’, Sonora refuerza combate al dengue! Fumigan albergues y comunidades

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La Secretaría de Salud reforzó las acciones contra el dengue en los distritos 4 y 5, con fumigación, control larvario y vigilancia del mosquito transmisor en municipios del sur de Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/10/2026 10:37 AM.
En Sonora y editada el 05/10/2026 10:46 AM.