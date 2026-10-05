¡Sonora rompe récord de exportaciones! Supera los 8 mil 500 millones de dólares

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Sonora registró exportaciones por 8 mil 524.9 millones de dólares entre abril y junio de 2026, la cifra trimestral más alta de su historia y que coloca al estado en el octavo lugar nacional

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/10/2026 11:49 AM.
En Sonora y editada el 05/10/2026 12:09 PM.