¡Sonora rompe récord de exportaciones! Supera los 8 mil 500 millones de dólares

Sonora alcanzó un nuevo récord histórico en exportaciones durante el segundo trimestre de 2026, al registrar 8 mil 524.9 millones de dólares, resultado que refleja la fortaleza productiva y competitividad que ha impulsado el gobernador Alfonso Durazo Montaño para consolidar al estado como referente económico a nivel nacional.
El mandatario estatal destacó que, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), este resultado representa el valor trimestral más alto desde que se tiene registro para Sonora y ubica a la entidad en la octava posición nacional entre los estados con mayores exportaciones.
Sonora vive un momento de transformación económica que nos permite aprovechar nuestras ventajas competitivas y fortalecer sectores estratégicos. Este récord en exportaciones confirma la capacidad de nuestra gente y de nuestras empresas para competir exitosamente en los mercados internacionales, señaló el gobernador Durazo.
Entre las principales actividades exportadoras destacó la fabricación de equipo de transporte, con 2 mil 325.8 millones de dólares, equivalente al 27.3 por ciento del total estatal; seguida de la minería de minerales metálicos y no metálicos, con mil 647.2 millones de dólares y una participación de 19.3 por ciento.
Asimismo, la fabricación de equipo de computación, comunicación, medición, componentes y accesorios electrónicos alcanzó mil 251.2 millones de dólares, mientras que la agricultura generó exportaciones por 872 millones de dólares. Estas cuatro actividades concentraron aproximadamente 71.5 por ciento del total exportado por Sonora, mostrando la relevancia de la manufactura avanzada, la minería y el sector agropecuario.
El gobernador Alfonso Durazo reiteró que su administración continuará trabajando, a través de la Secretaría de Economía y Turismo (SETUR), para generar condiciones que permitan atraer nuevas inversiones, fortalecer las cadenas productivas y ampliar las oportunidades para que las empresas sonorenses participen en los mercados nacionales e internacionales.