¡Sonora se une para ayudar! DIF abre centro de acopio para familias afectadas por las lluvias

Por instrucción del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la entidad (DIF Sonora) mantiene la atención a las familias afectadas por las recientes lluvias registradas en distintas regiones de la entidad, mediante la entrega de apoyos y acciones de asistencia para atender sus necesidades más apremiantes.
Como parte de esta labor, se mantiene un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil, implementando acciones de solidaridad como parte de la respuesta colectiva ante la contingencia. Asimismo, se invita a la sociedad sonorense a sumarse al centro de acopio instalado en las oficinas centrales del organismo, con la finalidad de reunir productos destinados a las familias que requieren apoyo.
La encargada de despacho de la Dirección General, Diana Zazueta, señaló que la solidaridad de las y los sonorenses representa un respaldo importante para fortalecer la atención que se brinda a las comunidades afectadas, por lo que hizo un llamado a participar con donaciones de productos de primera necesidad.
El centro de acopio se encuentra ubicado en bulevar Luis Encinas y Monteverde, en Hermosillo, donde se reciben alimentos no perecederos, agua embotellada, artículos de higiene personal, artículos de limpieza, pañales, cobijas, leche en polvo, picos, palas y otros productos que puedan contribuir a atender las necesidades de las familias afectadas. El horario de recepción es de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde hasta el viernes 9 de octubre.
Se invita a instituciones, empresas, organizaciones sociales y ciudadanía en general a sumarse a esta iniciativa y contribuir, desde sus posibilidades, a las acciones de apoyo que se llevan a cabo en las regiones afectadas por las lluvias.