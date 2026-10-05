¡Sonora se une para ayudar! DIF abre centro de acopio para familias afectadas por las lluvias

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DIF Sonora mantiene la entrega de apoyos a familias afectadas e invita a la ciudadanía, empresas y organizaciones a donar productos de primera necesidad hasta el viernes 9 de octubre

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/10/2026 11:41 AM.
En Sonora y editada el 05/10/2026 11:49 AM.