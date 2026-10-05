¡Van casa por casa tras daños de ‘Polo’! COVES censa a 514 familias en Navojoa

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La Comisión de Vivienda del Estado de Sonora realizó recorridos en cinco comunidades de Navojoa para evaluar daños en viviendas y definir posibles apoyos para las familias afectadas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/10/2026 11:37 AM.
En Sonora y editada el 05/10/2026 11:41 AM.