¡Van casa por casa tras daños de ‘Polo’! COVES censa a 514 familias en Navojoa

Derivado de las afectaciones ocasionadas por el huracán Polo en viviendas del municipio de Navojoa, el Gobierno de Sonora, a través de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES), llevó a cabo recorridos casa por casa para identificar y documentar los daños, así como conocer las condiciones de las familias, en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento.
El director general de COVES, Ing. Pedro Fontes Ortiz, informó que, al cierre de esta semana, se censaron 514 familias de las localidades de Mezquital, Buiyacusi, Guaymitas, San Francisco y Chihuahuita, como resultado de las jornadas de levantamiento de información realizadas en estas comunidades.
Explicó que estas acciones se realizaron en seguimiento a la instrucción del gobernador Alfonso Durazo de conocer las afectaciones en los hogares y dar seguimiento a las necesidades de las familias cuyos inmuebles resultaron dañados por el fenómeno meteorológico.
“Atendimos la instrucción del señor gobernador de revisar cada caso de las familias cuyas viviendas resultaron afectadas. Primero realizamos la evaluación de los daños y, en función de las afectaciones identificadas, se valorarán las posibles alternativas de atención”, señaló.
Detalló que, con base en los resultados del levantamiento, se analizarán y cuantificarán los daños para determinar las posibles alternativas, que podrían incluir materiales para el mejoramiento de las viviendas o, en caso de afectaciones estructurales, acciones de reconstrucción. Para ello, será necesario cuantificar los requerimientos y realizar las gestiones presupuestales correspondientes ante la Secretaría de Hacienda.
De manera complementaria, y en coordinación con el DIF Municipal, se entregaron mil 238 paquetes alimentarios a familias de las comunidades atendidas.
Con estas acciones, el Gobierno de Sonora da seguimiento a las afectaciones provocadas por el huracán Polo en Navojoa, mediante la evaluación de los daños y la identificación de posibles alternativas para atender las necesidades de las familias, de acuerdo con las condiciones de cada vivienda.