Congreso de Sonora pone sobre la mesa nuevas reglas y derechos

...

El Pleno del Congreso estatal analizó iniciativas para mejorar la atención de denuncias por hostigamiento y acoso sexual, fortalecer derechos ambientales y ampliar de cinco a 15 días la licencia de paternidad para servidores públicos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/10/2026 03:15 PM.
En Sonora y editada el 06/10/2026 03:18 PM.