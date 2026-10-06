Congreso de Sonora pone sobre la mesa nuevas reglas y derechos

El Pleno del Congreso de Sonora analizó y dio trámite a diversas iniciativas que plantean medidas para mejorar la investigación de denuncias por hostigamiento y acoso sexual, garantizar derechos de acceso en asuntos ambientales y ampliar la licencia de paternidad para personas servidoras públicos; asimismo, se presentó un posicionamiento con motivo del 2 de octubre.
La diputada Marcela Valenzuela Nevárez (Morena) presentó una iniciativa de reforma y adición a la Ley de Responsabilidades y Sanciones para establecer reglas específicas destinadas a investigar denuncias por hostigamiento y acoso sexual cometidos por personas servidoras públicas, bajo los criterios de perspectiva de género, debida diligencia, confidencialidad y no revictimización.
La legisladora agregó que el planteamiento contempla valorar los posibles riesgos para quienes denuncien o participen como testigos, adoptar medidas de protección cuando sea necesario y establecer criterios para la recepción y valoración de testimonios y pruebas. Asimismo, plantea evitar la conciliación, la mediación, el careo o la confrontación directa entre las partes y prohíbe utilizar aspectos personales de quien denuncia para desacreditar su testimonio.
El diputado David Figueroa Ortega (PVEM) planteó una iniciativa que tres leyes locales con el objeto de fortalecer los derechos de acceso a la información y participación ciudadana en asuntos ambientales, fortalecer la transparencia de las denuncias populares y garantizar el respeto a la labor de las personas defensoras del medio ambiente.
El diputado René Edmundo García Rojo (PT) propuso una reforma a la Ley de Servicio Civil para ampliar de cinco a quince días laborables, con goce íntegro de sueldo, la licencia de paternidad para servidores públicos del Estado, aplicable también en casos de adopción y muerte fetal o perinatal, como medida de corresponsabilidad familiar; además, establece que deberán conservarse los beneficios superiores a quince días que ya estén reconocidos por alguna dependencia o entidad.