Equiparán con tecnología avanzada a unidades de la Línea Eléctrica Exprés

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Las nuevas unidades contarán con videovigilancia, monitoreo en tiempo real, pago electrónico, contador de pasajeros, botón de pánico y otros sistemas para fortalecer la seguridad y supervisión del servicio

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/10/2026 12:06 PM.
En Sonora y editada el 06/10/2026 12:16 PM.