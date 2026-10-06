Equiparán con tecnología avanzada a unidades de la Línea Eléctrica Exprés

Para garantizar la correcta operación de la nueva Línea Eléctrica Exprés en Hermosillo, a través del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (IMTES), se trabaja en la instalación de tecnología avanzada al interior de las unidades, en coordinación con la empresa concesionaria, precisó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.
Este equipamiento, detalló el mandatario estatal, permitirá fortalecer los mecanismos de control, monitoreo y supervisión, con el propósito de garantizar la correcta prestación del servicio y el cumplimiento del Programa Operativo del Servicio (POS). Asimismo, facilitará la coordinación entre los centros de monitoreo del Instituto y de la empresa concesionaria para dar seguimiento a la operación de las unidades.
La tecnología a bordo contempla: validador inteligente de cobro electrónico, sistema integral de gestión de flota, cámaras de videovigilancia, grabadoras digitales de video, contadora de pasajeros, equipo de radiocomunicación, pantalla informativa y botón de pánico.
Estos dispositivos permitirán registrar los pagos electrónicos con tarjeta y código QR, conocer la ubicación de las unidades en tiempo real, monitorear las condiciones al interior de los autobuses, contabilizar los ascensos y descensos de pasajeros, mantener comunicación permanente con los operadores y generar alertas silenciosas de emergencia ante posible riesgo. Además, las pantallas informativas facilitarán la difusión de contenido relevante para las y los usuarios.
Las nuevas y modernas unidades operarán bajo el esquema de solo pago electrónico, por lo que ya no contarán con alcancías para depositar efectivo. La tecnología a bordo también garantiza la aplicación de la tarifa preferencial con tarjeta de transporte vigente a personas de la tercera edad y personas con discapacidad, así como los dos pasajes gratuitos a estudiantes.
Como parte de los trabajos previos al inicio de operaciones, se contempla concluir el reclutamiento, selección y capacitación del personal, la adecuación de la tecnología a bordo y del sistema de pago electrónico, así como realizar pruebas de recorrido y cargas de energía para verificar el funcionamiento de las unidades y sus equipos.
Con estas acciones, el gobernador Durazo garantiza un servicio de transporte moderno y seguro para los usuarios en Hermosillo, como parte de la modernización integral del sistema de movilidad en el estado.