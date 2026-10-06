¡“Es tiempo de las mujeres”! Lorenia Valles destaca avances en derechos y bienestar

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La coordinadora estatal de Morena en Sonora resaltó las políticas impulsadas durante el gobierno de Claudia Sheinbaum para fortalecer los derechos, la igualdad y el bienestar de las mujeres

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/10/2026 11:23 AM.
En Sonora y editada el 06/10/2026 11:26 AM.