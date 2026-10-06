PESP abre paso a órganos para trasplantes en una carrera contra el tiempo

Para agilizar los trayectos de ambulancias que trasladan órganos que serán trasplantados, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Sonora participa en la cadena de voluntades para que una donación culmine con algo invaluable, como es la oportunidad de que se convierta en una nueva vida.
En una carrera contra el tiempo en la que participan médicos, enfermeras, personal hospitalario y también elementos de seguridad, la SSPC colabora con autoridades del Centro Estatal de Trasplantes en esta importante acción a favor de la vida.
La Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), solidaria y comprometida, brinda acompañamiento durante el traslado de órganos de un hospital a otro, contribuyendo a que lleguen a su destino en las condiciones y dentro del tiempo establecido por los especialistas.
La PESP cuenta con elementos capacitados para proporcionar protección durante el trayecto, facilitar el tránsito y mantener condiciones de seguridad para que la misión se desarrolle sin contratiempos, privilegiando la posibilidad de que una persona reciba una segunda oportunidad de vida.