PESP abre paso a órganos para trasplantes en una carrera contra el tiempo

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La Policía Estatal acompaña y agiliza el traslado de órganos entre hospitales, brindando seguridad y facilitando el tránsito durante estos recorridos de alta prioridad médica

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/10/2026 11:43 AM.
En Sonora y editada el 06/10/2026 11:49 AM.