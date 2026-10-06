¡Sonora se llena de cine! Llega el primer Festival de Cine con talento y grandes historias

El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y el Instituto Sonorense de Cultura (ISC), se suma a los esfuerzos colaborativos para la primera edición del Festival de Cine de Sonora, que se realizará del 7 al 11 de octubre en Hermosillo, con una programación que abrirá nuevos espacios para acercarse al cine, sus creadores y las distintas formas de contar historias.
La Cineteca Sonora será una de las principales sedes del festival y concentrará una parte de la muestra internacional y la Competencia de Cortometraje Sonorense, además de talleres, clases magistrales y otras actividades que permitirán al público conocer distintas perspectivas y procesos relacionados con la creación cinematográfica.
La Casa de la Cultura de Sonora también se integrará a esta celebración del cine con actividades dirigidas a quienes buscan acercarse a la creación escénica y audiovisual, así como espacios de aprendizaje y experimentación para artistas, estudiantes y personas interesadas en ampliar sus herramientas creativas.
Durante cinco días, el Festival de Cine de Sonora reunirá a cineastas, estudiantes, profesionales de la industria y público en general, con 12 cortometrajes sonorenses en competencia, siete largometrajes en la Muestra de Cine Contemporáneo, cada uno acompañado por su director, una proyección especial para niñas y niños, seis conversatorios, dos talleres y dos clases magistrales.
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