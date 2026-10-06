¡Sonora se llena de cine! Llega el primer Festival de Cine con talento y grandes historias

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Del 7 al 11 de octubre, Hermosillo será sede de la primera edición del Festival de Cine de Sonora, con cortometrajes, largometrajes, talleres, conversatorios y clases magistrales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/10/2026 11:49 AM.
En Sonora y editada el 06/10/2026 12:06 PM.