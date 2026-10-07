Lorenia Valles se reúne con diputadas y diputados locales de la transformación

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Lorenia Valles se reunió con legisladores de Morena, PVEM, PT, Nueva Alianza y PES, a quienes llamó a mantener la unidad y continuar respaldando las acciones de la Cuarta Transformación en Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/10/2026 12:33 PM.
En Sonora y editada el 07/10/2026 12:36 PM.