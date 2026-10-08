¡Atención, contribuyentes de Sonora! Cierran agencias fiscales este lunes 12 de octubre

El Gobierno de Sonora, a través de la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, informa a los contribuyentes que las 27 agencias y subagencias fiscales del estado permanecerán cerradas el día lunes 12 de octubre, con motivo de la conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Las actividades se reanudarán de forma habitual el día martes 13 de octubre.
Se invita a los contribuyentes a realizar los trámites por medio del portal oficial: hacienda.sonora.gob.mx. Asimismo, los pagos pueden realizarse con su número de placas por medio de tiendas de conveniencia OXXO, gasolineras Arco, 7-Eleven, Circle K, Elektra y Financiera del Bienestar (antes Telecomm).
También pueden realizarse pagos mediante pase a caja en bancos participantes como BBVA, Santander, HSBC, Citibanamex y Banorte, o en comercios participantes como Walmart, Farmacias Benavides, Abarrey y Suburbia.
Para aclarar cualquier duda o asistencia, puede comunicarse al 800 312 7011 o vía WhatsApp al (662) 316 9734, así como al correo electrónico infocontribuyente@haciendasonora.gob.mx y las redes sociales de la Secretaría de Hacienda y de la Subsecretaría de Ingresos.