¡Atención, contribuyentes de Sonora! Cierran agencias fiscales este lunes 12 de octubre

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Las 27 agencias y subagencias fiscales del estado suspenderán actividades por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Los trámites se reanudarán el martes 13, aunque habrá opciones para realizar pagos en línea y establecimientos participantes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/10/2026 03:48 PM.
En Sonora y editada el 08/10/2026 04:19 PM.