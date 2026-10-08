Morena seguirá haciendo historia de la mano del pueblo: Lorenia Valles

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Durante el XV aniversario de Morena como asociación civil, Lorenia Valles Sampedro reconoció el legado de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, y llamó a mantener el trabajo territorial y el diálogo directo con la ciudadanía

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/10/2026 08:33 AM.
En Sonora y editada el 08/10/2026 08:35 AM.