¡Congreso de Sonora aprueba reforma de Protección Civil y avala valores catastrales para 2027!

El Congreso de Sonora aprobó la reforma constitucional en materia de gestión integral de riesgos y protección civil, así como los planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción para 2027. También turnó a comisiones iniciativas sobre vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH), simplificación de trámites y detección de alteraciones neurológicas y del neurodesarrollo. Asimismo, escuchó posicionamientos sobre la atención y los recursos de apoyo a la población afectada por el huracán Polo.
La diputada María Karina Olivares Rábago (PES) presentó ante el Pleno la reforma en materia de gestión integral de riesgos y protección civil, que reconoce en la Constitución de Sonora el derecho a la protección civil y crea el Sistema Estatal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como un instituto autónomo que coordinará las acciones en la materia con participación de especialistas y ciudadanía; asimismo, mantiene en el Ejecutivo estatal la coordinación durante emergencias. El Congreso local deberá expedir la nueva ley en la materia y designar al primer comisionado estatal dentro de los 120 días posteriores a la entrada en vigor de la reforma.
Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales dieron lectura al decreto mediante el cual se establecen los planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción para el ejercicio fiscal 2027, con las propuestas de 53 ayuntamientos. Estos son instrumentos que permiten determinar el valor catastral de los bienes inmuebles y sirven de base para calcular el impuesto predial.
Entre las propuestas municipales, Naco, Navojoa y San Pedro de la Cueva no contemplaron incrementos; Aconchi planteó un aumento de 1%; 13 municipios propusieron 3.94%, conforme al rango sugerido por el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (Icreson), mientras que el resto presentó incrementos de entre 3.95 y 25%, de acuerdo con las condiciones y criterios expuestos por cada ayuntamiento.
En materia de iniciativas, la diputada Alicia Gaytán Sánchez (Morena) propuso ampliar la vacunación gratuita contra el virus del papiloma humano (VPH) a mujeres residentes en Sonora de hasta 26 años; el diputado Rubén Refugio González Aguayo (PT) presentó una iniciativa para que las autoridades no soliciten documentos o información que ya obre en poder de alguna dependencia, con el propósito de simplificar trámites; y la diputada Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga (PT) dio a conocer una reforma a dos leyes para incorporar el tamiz neurológico y neuromotor neonatal a los servicios de atención materno-infantil, con el propósito de identificar oportunamente posibles alteraciones en el desarrollo de niñas y niños.