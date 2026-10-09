¡Congreso de Sonora aprueba reforma de Protección Civil y avala valores catastrales para 2027!

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Las y los diputados aprobaron cambios constitucionales para fortalecer la gestión de riesgos y dieron trámite a propuestas sobre vacunación contra el VPH, simplificación de trámites y detección temprana de alteraciones neurológicas en recién nacidos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/10/2026 10:44 AM.
En Sonora y editada el 09/10/2026 11:02 AM.