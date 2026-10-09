Destaca Alfonso Durazo crecimiento laboral en más de 5 mil empleos nuevos en Sonora

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La entidad registró 5 mil 315 nuevos puestos de trabajo ante el IMSS durante septiembre de 2026. Hermosillo aportó 3 mil 282 empleos y Sonora se ubicó en el tercer lugar entre los estados fronterizos con mayor incremento mensual

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/10/2026 08:19 AM.
En Sonora y editada el 09/10/2026 09:01 AM.