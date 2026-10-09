Destaca Alfonso Durazo crecimiento laboral en más de 5 mil empleos nuevos en Sonora

Sonora registró un incremento de 5 mil 315 empleos formales durante septiembre de 2026, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño, al destacar el comportamiento positivo del mercado laboral en la entidad y la generación de nuevas oportunidades de trabajo para las y los sonorenses.
El mandatario estatal detalló que el número de trabajadores registrados ante el IMSS pasó de 644 mil 640 en agosto a 649 mil 955 en septiembre, lo que representa un crecimiento mensual del 0.8% y posiciona a Sonora en el lugar 11 a nivel nacional y tercero entre las entidades fronterizas con mayor incremento en el empleo formal.
En el caso de Hermosillo, la capital sonorense registró un aumento de 3 mil 282 empleos durante septiembre, al pasar de 268 mil 253 trabajadores asegurados en agosto a 271 mil 535 en septiembre, equivalente a un crecimiento mensual del 1.2%, reflejando el dinamismo de la actividad económica y laboral en la ciudad.
Estos resultados reflejan la importancia de continuar generando condiciones que favorezcan la inversión, el desarrollo de las empresas y la creación de empleos formales. Nuestro compromiso es seguir impulsando una economía que genere oportunidades de bienestar para las familias sonorenses, expresó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.
El gobernador Alfonso Durazo reiteró que el Gobierno de Sonora continuará trabajando en coordinación con los sectores productivos para fortalecer la competitividad, promover la inversión y ampliar las oportunidades de empleo formal, como parte de una estrategia de desarrollo económico que permita llevar mayores beneficios a las distintas regiones del estado.