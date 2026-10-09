¡Evalúan daños en viviendas de 135 familias de Bahía de Lobos tras el huracán Polo!

El Gobierno de Sonora, a través de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES), realizó un recorrido en la localidad de Bahía de Lobos, en coordinación con representantes municipales de San Ignacio Río Muerto, para conocer directamente los daños registrados en las viviendas de las familias de esta comunidad tras el paso del huracán Polo.
Previamente, se han llevado a cabo mesas de trabajo interinstitucionales con la participación de los tres niveles de gobierno.
Durante la jornada fueron atendidas 135 familias, con el propósito de identificar y documentar las condiciones de sus viviendas, conocer el nivel de daño en cada caso y recabar información sobre sus necesidades en materia habitacional. La información obtenida permitirá valorar cada situación y determinar las acciones de atención que resulten procedentes, de acuerdo con las condiciones y características de cada vivienda.
Estas acciones forman parte de la atención instruida por el gobernador Alfonso Durazo para dar seguimiento a las familias y conocer directamente las condiciones de sus viviendas. Como antecedente, en 2026 COVES realizó 150 acciones de Mejoramiento de Vivienda en San Ignacio Río Muerto por daños de las primeras lluvias: 100 en Bahía de Lobos y 50 en la cabecera municipal, con una inversión superior a 578 mil pesos en lámina, cemento e impermeabilizante.
De manera acumulada, de 2022 a 2026, COVES ha destinado más de ocho millones 600 mil pesos en San Ignacio Río Muerto, mediante los programas de Mejoramiento de Vivienda y Vivienda Nueva. De este monto, alrededor de un millón 400 mil pesos corresponden a 409 acciones de Mejoramiento de Vivienda, mientras que más de siete millones 200 mil pesos se han destinado a 28 acciones de Vivienda Nueva realizadas entre 2024 y 2025, correspondientes a pies de casa y viviendas completas.
La información recabada durante el recorrido en Bahía de Lobos será valorada para determinar, conforme a las condiciones de cada caso, las acciones que correspondan.