¡Evalúan daños en viviendas de 135 familias de Bahía de Lobos tras el huracán Polo!

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Personal de COVES y autoridades municipales recorrieron la comunidad de San Ignacio Río Muerto para documentar las afectaciones y conocer las necesidades habitacionales. La información permitirá valorar qué acciones de apoyo corresponden a cada familia

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/10/2026 11:25 AM.
En Sonora y editada el 09/10/2026 11:29 AM.