¡Participa Lorenia Valles en reunión nacional de coordinadores estatales de la Transformación!

La coordinadora de los Comités de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, Lorenia Valles Sampedro, participó en una reunión de trabajo con las coordinadoras y los coordinadores estatales de la Transformación, la cual fue convocada por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y donde también participó el Comité Ejecutivo Nacional.
Valles Sampedro señaló que las 17 coordinaciones estatales devienen de procesos internos competitivos debido a la existencia de cuadros con liderazgo territorial y trayectoria política. “El acceso de nuestro movimiento al poder político ha demandado la formación permanente de dirigentes, legisladores y administradores públicos para servir con honestidad, profesionalismo y mejores resultados”.
Hoy, Morena es la primera fuerza política del país gracias a la capacidad organizativa del pueblo de México, así como a la fortaleza de nuestros liderazgos políticos. En ocho años, logramos la presidencia de la República por segunda vez, la mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso de la Unión, 24 gubernaturas, así como la mayoría de los congresos locales y los gobiernos municipales, agregó.
Quienes ya recorrimos un tramo del camino tenemos el deber de seguir capacitándonos y recurrir al consejo de nuestros referentes. También tenemos el deber de acompañar a los nuevos liderazgos en su formación política. Un gobierno emanado del pueblo necesita de líderes informados, instruidos y forjados para trabajar por el bienestar común, concluyó la coordinadora estatal.