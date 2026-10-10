¡Participa Lorenia Valles en reunión nacional de coordinadores estatales de la Transformación!

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La coordinadora estatal de la Transformación en Sonora participó en un encuentro convocado por la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, para abordar la preparación de cuadros políticos y la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/10/2026 09:50 AM.
En Sonora y editada el 10/10/2026 10:12 AM.