¡Sonora se coloca en el tercer lugar nacional en crecimiento manufacturero! Reporta alza de 5.7%

Las industrias manufactureras de Sonora registraron un crecimiento anual de 5.7% en junio de 2026, ubicando al estado en el tercer lugar nacional entre las entidades con mayor incremento en esta actividad, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.
De acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), este resultado refleja el dinamismo del sector manufacturero sonorense y su importancia para el desarrollo económico de la entidad.
Fortalecer las condiciones para la inversión y el crecimiento de las empresas es una prioridad para este gobierno, con el propósito de traducir la actividad industrial en empleos y mayores oportunidades para las familias sonorenses, apuntó Durazo Montaño.
A través de la SETUR, el Gobierno de Sonora mantiene el trabajo de promoción económica y vinculación con las empresas, en seguimiento a la visión del gobernador Alfonso Durazo de consolidar a Sonora como un destino competitivo para la inversión.