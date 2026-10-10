¡Sonora se coloca en el tercer lugar nacional en crecimiento manufacturero! Reporta alza de 5.7%

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Las industrias manufactureras de Sonora crecieron 5.7% anual en junio de 2026, ubicando al estado entre las tres entidades con mayor incremento en esta actividad. El gobernador Alfonso Durazo destacó la importancia de fortalecer la inversión y generar más oportunidades para las familias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/10/2026 09:39 AM.
En Sonora y editada el 10/10/2026 09:50 AM.