Lorenia Valles llama a garantizar una vida plena y libre de violencia para las niñas

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En el Día Internacional de la Niña, la coordinadora estatal destacó la responsabilidad de gobiernos y sociedad para garantizar educación, salud, alimentación y mejores oportunidades para todas las niñas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/10/2026 11:23 AM.
En Sonora y editada el 12/10/2026 11:27 AM.