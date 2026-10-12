Lorenia Valles llama a garantizar una vida plena y libre de violencia para las niñas

“Todas las niñas tienen derecho a una vida plena y feliz; a recibir una crianza amorosa, a asistir a la escuela para aprender y construir su futuro; a jugar hasta cansarse; a alimentarse sanamente; a gozar de un techo y de ropa; a ir al médico cuando sea necesario; y a vivir libres de violencia”, señaló Lorenia Valles.
En el Día Internacional de la Niña, la coordinadora de los Comités de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora comentó que esta fecha es importante para reflexionar sobre la responsabilidad colectiva con el bienestar y la felicidad de las niñas.
En Sonora y en el país, una de cada 10 personas tiene entre cero y 15 años. Sin embargo, cada niña tiene necesidades específicas según su edad, situación socioeconómica, condición de discapacidad, origen étnico, la región donde viven y su entorno familiar. Gobiernos, familias y la comunidad tenemos la responsabilidad de trabajar para que todas las niñas disfruten de sus derechos y acedan a mejores oportunidades para su futuro, señaló.
La presidenta Claudia Sheinbaum lidera un gobierno que prioriza los derechos de las niñas. Programas como el apoyo para los cuidados de hijas e hijos de madres trabajadoras o la Beca Rita Cetina representan oportunidades para su desarrollo pleno. Con el gobernador Alfonso Durazo, en Sonora también se trabaja mucho en favor de su educación y de su futuro. Gracias a las becas, las niñas y las adolescentes pueden continuar sus estudios, afirmó.
Igualmente, la difusión de la Cartilla de Derechos de las Mujeres facilita que las niñas conozcan sus derechos. Y cuando decimos que es tiempo de mujeres, nos referimos también a qué ¡Es tiempo de las niñas y de sus derechos!, finalizó la coordinadora estatal Lorenia Valles.
Igualmente, la difusión de la Cartilla de Derechos de las Mujeres facilita que las niñas conozcan sus derechos. Y cuando decimos que es tiempo de mujeres, nos referimos también a qué ¡Es tiempo de las niñas y de sus derechos!, finalizó la coordinadora estatal Lorenia Valles.