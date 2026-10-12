Lorenia Valles rinde protesta como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación en Sonora

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Durante la sesión del Consejo Político Nacional de Morena, la legisladora asumió la coordinación estatal y llamó a fortalecer la unidad del movimiento y el trabajo territorial en Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/10/2026 11:02 AM.
En Sonora y editada el 12/10/2026 11:04 AM.