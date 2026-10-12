¡Rachel deja lluvias en Sonora! Protección Civil mantiene vigilancia y pide no cruzar arroyos

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Aunque el sistema tropical se debilitó, sus remanentes favorecen las lluvias en municipios como Nogales, Caborca, Hermosillo y San Luis Río Colorado. Autoridades mantienen acciones preventivas y exhortan a la población a extremar precauciones

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/10/2026 10:13 AM.
En Sonora y editada el 12/10/2026 10:17 AM.