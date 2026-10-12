¡Rachel deja lluvias en Sonora! Protección Civil mantiene vigilancia y pide no cruzar arroyos

Ante los efectos del sistema tropical Rachel en Sonora, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) mantiene acciones preventivas permanentes para garantizar la seguridad y bienestar de la población en las zonas de mayor probabilidad de acumulación de agua, así como la vigilancia en tramos carreteros de distintas regiones del estado, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.
El mandatario estatal señaló que, aun cuando se registró el debilitamiento del sistema tropical Rachel durante la mañana del domingo 11 de octubre al sur de Estados Unidos, prevalecen los remanentes sobre el territorio sonorense, lo que favoreció al incremento de nubosidad, condiciones que propiciaron lluvias en municipios como San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, Nogales, Cananea, Agua Prieta, Hermosillo y localidades del Río Sonora.
De manera preventiva está instalado el Consejo Permanente de Protección Civil en San Luis Río Colorado, con la participación de los tres órdenes de gobierno, trabajando de manera coordinada para atender cualquier situación que pudiera presentarse.
También las autoridades mantienen vigilancia preventiva en municipios de la región noroeste, norte y centro del estado.
De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante las próximas horas se prevén lluvias moderadas en la región de Puerto Peñasco y Altar, por lo que, en caso de ocurrir las precipitaciones, la principal recomendación es no cruzar ríos, arroyos ni encharcamientos y, si la tormenta es intensa, buscar resguardo.
Ante estas condiciones, la CEPC mantiene el llamado a la población a permanecer atenta a los avisos meteorológicos oficiales y tomar las medidas preventivas necesarias, especialmente en las regiones donde se registren precipitaciones.
Recomendaciones preventivas:
● Conducir con precaución, reducir la velocidad y aumentar la distancia entre vehículos ante pavimento mojado y visibilidad reducida.● No cruzar arroyos, vados ni calles inundadas, ya sea a pie o en vehículo, incluso cuando la corriente parezca débil.● Evitar permanecer cerca de cauces, canales y zonas susceptibles a inundaciones repentinas.● Revisar techos, desagües y bajantes para evitar acumulaciones de agua, sin exponerse a condiciones de riesgo.● Alejarse de postes, cables eléctricos caídos y estructuras que pudieran resultar afectadas por las condiciones meteorológicas.● En caso de tormenta eléctrica, resguardarse en una construcción segura y evitar espacios abiertos.● Mantenerse informado mediante los reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las autoridades de Protección Civil.
La CEPC exhorta a la ciudadanía a no bajar la guardia ante los cambios en las condiciones del tiempo y a reportar cualquier situación de emergencia al 9-1-1.