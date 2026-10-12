¡Sonora entrega más de 200 mil desayunos escolares al día en sus 72 municipios!

En Sonora, ningún estudiante inicia sus clases con el estómago vacío: como parte de la estrategia de alimentación escolar impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, diariamente se brindan más de 200 mil desayunos a alumnos de educación básica en los 72 municipios del estado, con una inversión superior a mil 500 millones de pesos en lo que va del sexenio.
A través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Sonora), tan solo durante 2026, se han invertido 334.8 millones de pesos para entregar más de 12.8 millones de raciones del Programa de Alimentación Escolar a cerca de 195 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Del total de personas beneficiadas, 6.28% pertenece a comunidades originarias, entre ellas guarijío, mayo, yaqui, seri, tohono o’odham y triqui.
Durante los últimos cinco años, el Programa de Alimentación Escolar ha incrementado su cobertura en 45%, al tiempo que incorpora acciones para mejorar la calidad y preparación de los alimentos que reciben las y los estudiantes.
Como parte de esta evolución, el programa avanza hacia un modelo que privilegia la preparación de alimentos calientes en los propios planteles, mediante la incorporación de 70 equipos de cocina en escuelas de 26 municipios y la participación de madres de familia y personas voluntarias. La estrategia contempla además alimentos nutritivos, así como frutas y verduras frescas de temporada, para contribuir a una alimentación adecuada durante la jornada escolar y mejorar las condiciones en las que se preparan y sirven los alimentos dentro de las escuelas.
A esta estrategia se sumó la participación de DIF Sonora en el programa “Vive saludable, vive feliz”, mediante el cual se realizaron evaluaciones de peso y talla a más de 119 mil niñas y niños de educación primaria, como parte de las acciones orientadas a promover hábitos saludables y detectar oportunamente posibles factores de riesgo.
Los resultados del Programa de Alimentación Escolar y de otros programas alimentarios fueron evaluados durante 2025 mediante la metodología Spending Review, con la participación del Instituto de Estudios Fiscales de España y la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora.Con esta estrategia, el gobernador Alfonso Durazo Montaño fortalece la atención alimentaria en las escuelas de Sonora, con una cobertura que alcanza los 72 municipios y que busca contribuir a que niñas, niños y adolescentes cuenten con alimentos adecuados durante su jornada educativa.