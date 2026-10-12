¡Sonora entrega más de 200 mil desayunos escolares al día en sus 72 municipios!

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El programa de alimentación escolar suma una inversión superior a mil 500 millones de pesos durante el sexenio de Alfonso Durazo. En 2026 se han destinado 334.8 millones de pesos para entregar más de 12.8 millones de raciones a cerca de 195 mil estudiantes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/10/2026 10:44 AM.
En Sonora y editada el 12/10/2026 10:49 AM.