¡Sonora invertirá más de 5 mil 650 millones de pesos para tecnificar el riego agrícola!

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El gobernador Alfonso Durazo y la Conagua impulsan la modernización de los distritos de riego del Yaqui y Mayo, con proyectos para mejorar el aprovechamiento del agua y fortalecer la producción agrícola

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/10/2026 10:29 AM.
En Sonora y editada el 12/10/2026 10:34 AM.