¡Sonora invertirá más de 5 mil 650 millones de pesos para tecnificar el riego agrícola!

Con una inversión superior a los 5 mil 650 millones de pesos durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Alfonso Durazo Montaño impulsa en Sonora, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Plan Nacional de Tecnificación de Riego en los valles del Yaqui y Mayo, con el propósito de optimizar el uso del agua, fortalecer la productividad agrícola y avanzar hacia un campo más sustentable en Sonora.
El mandatario estatal destacó la importancia de modernizar la infraestructura hidroagrícola de la entidad mediante la incorporación de sistemas de riego tecnificados y la nivelación de terrenos agrícolas, acciones que permitirán aprovechar de manera más eficiente el recurso hídrico y mejorar las condiciones de producción para las y los agricultores del sur de Sonora.
En el Distrito de Riego 041 Río Yaqui se contempla una inversión de 3 mil 600 millones de pesos de 2025 al 2030, de los cuales 686.88 millones de pesos corresponden al presente ejercicio fiscal. El programa proyecta la tecnificación de 7 mil hectáreas a nivel parcelario, además de obras de rehabilitación y modernización de la infraestructura de riego.
Entre las acciones previstas se encuentran el revestimiento de canales, la rehabilitación de estructuras de operación y pozos, así como la nivelación de terrenos agrícolas para mejorar la conducción y distribución del agua. También se contempla la atención de zonas como los módulos de riego Santini I y Bacame, con el objetivo de fortalecer la eficiencia operativa del distrito.
Por otra parte, en el Distrito de Riego 038 Río Mayo, el programa considera una inversión de 2 mil 50 millones de pesos durante el sexenio de la presidenta Sheinbaum, con más de 529 millones de pesos programados para 2026. Estos recursos permitirán tecnificar 2 mil 300 hectáreas mediante la instalación de sistemas modernos de riego y trabajos de nivelación de suelos, con atención prioritaria en la Unidad Navojoa.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño mantiene la coordinación con la Conagua, las asociaciones de usuarios y los productores agrícolas para impulsar obras que respondan a las necesidades del sector y contribuyan a mejorar la infraestructura productiva de ambas regiones.