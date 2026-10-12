¡Sylvana Beltrones alerta por atención insuficiente del cáncer de mama en Sonora!

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La presidenta de la Fundación Beatriz Beltrones advirtió sobre las carencias en prevención, mastografías e infraestructura de salud para atender a más de 460 mil mujeres en edad de riesgo. También invitó a sumarse a las ventas con causa de Octubre Rosa 2026.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/10/2026 10:34 AM.
En Sonora y editada el 12/10/2026 10:39 AM.