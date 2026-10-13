Nuevo relleno sanitario de Puerto Peñasco alcanza 80% de avance

Como parte del compromiso del gobernador Alfonso Durazo Montaño de fortalecer la infraestructura urbana y mejorar las condiciones de vida de las familias sonorenses, el Gobierno de Sonora avanza con la construcción de la primera etapa del nuevo relleno sanitario de Puerto Peñasco, obra que representa una inversión de 52 millones de pesos y registra un 80% de avance.
El mandatario estatal detalló que la obra responde a la necesidad de contar con un espacio adecuado para la disposición de los residuos sólidos que se generan diariamente en el municipio, que actualmente alcanza aproximadamente 80 toneladas por día, superando la capacidad del relleno sanitario existente.
Esta situación ha limitado su funcionamiento y generado problemáticas como incendios, cuya dispersión de humo afecta distintos sectores de la ciudad y representa una afectación para la calidad del aire y el bienestar de la población.
Este relleno sanitario nos va a permitir evitar los incendios diarios que suceden en el basurón de Puerto Peñasco y que cubren a diario la ciudad, expresó el gobernador Durazo.
En total, el proyecto contempla la construcción de cuatro celdas, cada una con una vida útil estimada de siete años, lo que permitirá ampliar gradualmente la capacidad para el manejo adecuado de los residuos sólidos de Puerto Peñasco y fortalecer la infraestructura ambiental del municipio, en beneficio de sus habitantes y de las condiciones de su entorno.
Con esta obra, el gobernador Alfonso Durazo da solución a una añeja demanda de la población de esta zona del estado en materia de sanidad y servicios públicos para garantizar una mejora en la calidad de vida de los rocaportenses.