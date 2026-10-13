Nuevo relleno sanitario de Puerto Peñasco alcanza 80% de avance

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Con una inversión de 52 millones de pesos, el Gobierno de Sonora construye la primera etapa del nuevo relleno sanitario para mejorar el manejo de las 80 toneladas de basura que genera diariamente el municipio y reducir los incendios del actual basurón

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/10/2026 11:34 AM.
En Sonora y editada el 13/10/2026 11:44 AM.