Últimos días para postular a mujeres destacadas de Sonora

El Congreso de Sonora, a través de la Comisión para la Igualdad de Género, informó que el próximo jueves 15 de octubre cerrará la convocatoria para recibir postulaciones a la Presea del Poderío de las Mujeres Sonorenses 2026.
La diputada María Alicia Gaytán Sánchez, presidenta de la comisión, recordó que dicho premio es un reconocimiento que distingue la labor, trayectoria y aportaciones de mujeres que han destacado en diversos ámbitos de la vida estatal.
De acuerdo con la convocatoria, detalló que las postulaciones podrán realizarse por dos vías: mediante el formulario electrónico habilitado en la página web del Congreso de Sonora, congresoson.gob.mx, disponible en cualquier horario; o por escrito ante la Oficialía de Partes de la institución, ubicada en avenida Tehuantepec y Allende, sin número, colonia Las Palmas, en Hermosillo, Sonora, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.
Explicó que, de acuerdo con la base cuarta de la convocatoria, corresponderá al Comité Calificador, integrado por representantes de instituciones públicas y tres mujeres de la sociedad civil, analizar los méritos de las personas postuladas.
Por último, destacó que la entrega de las preseas se realizará en la sesión ordinaria del Pleno del Congreso de Sonora el 24 de noviembre del año en curso.