Últimos días para postular a mujeres destacadas de Sonora

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El Congreso del Estado cerrará este jueves 15 de octubre la convocatoria para la Presea del Poderío de las Mujeres Sonorenses 2026. Las postulaciones pueden realizarse en línea o de manera presencial en Hermosillo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/10/2026 11:21 AM.
En Sonora y editada el 13/10/2026 11:31 AM.