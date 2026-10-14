Congreso de Sonora aprueba cambios a concesiones y medidas de salud

...

La Legislatura aprobó reformas sobre servicios públicos municipales y detección de cardiopatías en recién nacidos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/10/2026 08:52 AM.
En Sonora y editada el 14/10/2026 08:55 AM.