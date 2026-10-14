Congreso de Sonora aprueba cambios a concesiones y medidas de salud

El Congreso de Sonora aprobó reformas destinadas a regular las concesiones municipales, detectar problemas cardiacos en recién nacidos y un exhorto a los 72 ayuntamientos en materia de sus leyes de ingresos de 2027. Asimismo, se presentaron iniciativas sobre seguridad en la aplicación de sueros vitaminados, atención domiciliaria a personas adultas mayores y modernización carretera.
Por mayoría, fue aprobada una reforma a la Ley de Gobierno y Administración Municipal para establecer que las concesiones de servicios públicos municipales que excedan el periodo de gobierno del ayuntamiento requieran autorización del Congreso de Sonora, previa evaluación de viabilidad financiera, legalidad y efectos en la continuidad de los servicios públicos.
En materia de salud, el diputado Omar Francisco Del Valle Colosio (PVEM) dio lectura a la iniciativa, impulsada desde la Comisión de Salud, para reformar el artículo 50 de la Ley de Salud estatal, con el fin de mejorar la detección oportuna de cardiopatías congénitas graves en recién nacidos mediante el tamiz cardiológico.
A nombre de la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales, la diputada Rebeca Irene Silva Gallardo (NAS) presentó el acuerdo mediante el cual el Congreso de Sonora exhortó a los 72 ayuntamientos a evitar cobros indebidos y disposiciones inconstitucionales en la elaboración de sus leyes y presupuestos de ingresos para 2027.
Entre las iniciativas presentadas, el diputado David Figueroa Ortega (PVEM) propuso reformas a la Ley de Salud para fortalecer la seguridad sanitaria en la aplicación de terapias de infusión intravenosa, conocidas como sueros vitaminados, y evitar que establecimientos evadan requisitos sanitarios en razón de su giro comercial.
Por su parte, la diputada Alejandra López Noriega, integrante de la 64 Legislatura, presentó una iniciativa para crear un Programa de Atención Integral Domiciliaria dirigido a personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad, dependencia, discapacidad o abandono, mismo que otorgará servicios médicos y de asistencia social.
En nombre del grupo parlamentario de Nueva Alianza Sonora, el diputado Eduardo Quiroga Jiménez dio lectura al exhorto a las autoridades de diversos niveles de gobierno para que coordinen acciones de pavimentación y modernización del corredor vial alterno Garita San Antonio-Santa Cruz-Nogales.