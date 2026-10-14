Sonora busca duplicar exportación de ganado a EU: proyecta cruce de 3 mil cabezas diarias

Bajo el liderazgo del gobernador Alfonso Durazo Montaño y el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, Sonora fortalece sus exportaciones ganaderas y avanza en la ampliación de su infraestructura para duplicar la capacidad de cruce hacia Estados Unidos, al pasar de mil 500 a 3 mil cabezas diarias. A la par, se refuerzan las acciones coordinadas con autoridades nacionales e internacionales para combatir el gusano barrenador y proteger la sanidad del ganado.
El jefe del Ejecutivo estatal, acompañado de Juan Ochoa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), destacó que, gracias al estatus zoosanitario de Sonora, la entidad fue la primera del país en reanudar las exportaciones de ganado en pie hacia Estados Unidos, el pasado 24 de agosto. Desde entonces, el flujo pasó de 700 a mil 300 cabezas diarias, con un acumulado cercano a los 30 mil becerros exportados.
Fue el primer estado en el que inició la reapertura de exportación de ganado y hemos ido avanzando muy bien. Con tan buenos resultados que se ha incrementado progresivamente la cuota diaria de exportación; iniciamos cruzando 700 cabezas diarias, hoy tenemos un cruce de mil 300 cabezas diariamente, ya hemos exportado 30 mil becerros a Estados Unidos, subrayó el mandatario sonorense.
Como parte de la estrategia de crecimiento, se continúa la ampliación del Centro Integral Ganadero, con trabajos en la estación cuarentenaria de Agua Prieta y los corrales ubicados en Douglas, Arizona. Esta infraestructura permitirá fortalecer la operación y avanzar hacia el objetivo de duplicar la capacidad de exportación, de mil 500 a 3 mil cabezas diarias.
En cuanto al gusano barrenador, el reporte oficial registra 115 casos en Sonora, cuyos animales reciben tratamiento veterinario para asegurar el cierre adecuado de las heridas y prevenir reinfestaciones. La atención se desarrolla en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa), la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
Como parte del operativo binacional, las brigadas terrestres mexicanas dispersan 20 millones de moscas estériles por semana mediante cámaras instaladas estratégicamente para establecer una barrera de contención hacia el norte. A estas acciones se suma el equipo de APHIS-USDA, que realiza liberaciones aéreas de 6 millones de moscas estériles provenientes de Panamá en la región de Nacozari, para alcanzar un total de 26 millones de ejemplares semanales.
Con estas acciones, el gobernador Alfonso Durazo Montaño impulsa una estrategia integral que combina la expansión de la infraestructura, el cumplimiento de estrictos protocolos sanitarios y la coordinación binacional para contener el gusano barrenador, con el objetivo de proteger el patrimonio de las familias ganaderas, preservar el estatus zoosanitario de Sonora y consolidar las condiciones que permitan ampliar las exportaciones y fortalecer la competitividad del sector pecuario sonorense.