Sonora busca duplicar exportación de ganado a EU: proyecta cruce de 3 mil cabezas diarias

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La entidad acumula cerca de 30 mil becerros exportados desde la reapertura del 24 de agosto. Mientras amplía su infraestructura ganadera, mantiene un operativo binacional contra el gusano barrenador

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/10/2026 09:40 AM.
En Sonora y editada el 14/10/2026 09:46 AM.