Lorenia Valles designa a Froylán Gámez como vocero estatal en Sonora

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El exsecretario de Educación y Cultura asumirá la vocería de la Coordinación Estatal de los Comités de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, que continuará con recorridos territoriales y asambleas comunitarias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 15/10/2026 03:55 PM.
En Sonora y editada el 15/10/2026 03:58 PM.