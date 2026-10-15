Lorenia Valles designa a Froylán Gámez como vocero estatal en Sonora

La coordinadora de los Comités de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, Lorenia Valles Sampedro, designó a Froylán Gamez Gamboa como vocero de la Coordinación Estatal.
Nuestro trabajo de territorio y de cercanía con la gente requiere de una vocería que contribuya a defender los logros de la Cuarta Transformación con sensibilidad. Froylán es un cuadro de nuestro movimiento con experiencia política y en el servicio público, que abonará a hacer eco de las actividades que seguiremos realizando en los 72 municipios del estado, señaló la coordinadora estatal.
Finalmente, Valles Sampedro informó que en las próximas semanas continuarán los recorridos en los 72 municipios del estado.
Continuaremos nuestro trabajo a ras de suelo en los 72 municipios de Sonora, con los recorridos casa por casa para entregar el periódico Regeneración y las asambleas comunitarias para escuchar a la gente. Es una encomienda que nos hizo la presidenta nacional de morena, Ariadna Montiel, a las coordinadoras y los coordinadores estatales y que será fundamental para la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación.