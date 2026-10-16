Congreso de Sonora aprueba cuentas públicas, pero ocho municipios quedan reprobados

El Congreso de Sonora aprobó por mayoría las cuentas públicas estatal y municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2025, acordó remitir al Poder Ejecutivo la reforma constitucional en materia de gestión integral de riesgos y protección civil para su publicación y avaló la convocatoria del Parlamento para la Inclusión de Personas con Discapacidad 2026.
El diputado Raúl González de la Vega (PVEM) dio lectura al dictamen de la Comisión de Fiscalización, elaborado con base en el informe de resultados del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), mediante el cual se aprobó la gestión financiera de 88 entes públicos estatales, mientras que la Comisión Estatal del Agua (CEA), el Fideicomiso Puente Colorado, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) y la Universidad de Sonora (Unison) no obtuvieron calificación aprobatoria.
Durante la discusión, los grupos parlamentarios de Morena, PT, PVEM, PES y NAS, la representación parlamentaria del PRD, así como la diputada Alejandra López Noriega, respaldaron la cuenta pública estatal al destacar la estabilidad financiera y la inversión en programas sociales, educación, salud e infraestructura, entre otros rubros.
Por su parte, los grupos parlamentarios del PRI y MC, así como la representación parlamentaria del PAN, cuestionaron las irregularidades detectadas, el posible daño patrimonial y el incremento de la deuda pública, además de exigir mayor transparencia y seguimiento a las observaciones.
En relación con las cuentas públicas municipales, el diputado Sebastián Antonio Orduño Fragoza (Morena) presentó el dictamen de la Comisión de Fiscalización, mediante el cual se aprobaron las correspondientes a 64 ayuntamientos. Las de Bácum, Benjamín Hill, Huatabampo, Naco, Oquitoa, Pitiquito, Sáric y Yécora no fueron aprobadas y se remitieron al órgano fiscalizador para su seguimiento.
A nombre de la Mesa Directiva, la diputada Azalia Guevara Espinoza (PVEM) dio lectura al acuerdo mediante el cual el Congreso del Estado remitió al Poder Ejecutivo la Ley Número 161, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora en materia de gestión integral de riesgos y protección civil, a fin de continuar con el procedimiento para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
Posteriormente, la diputada Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga (PT) presentó la convocatoria del Parlamento para la Inclusión de Personas con Discapacidad 2026, dirigida a personas con discapacidad residentes en Sonora. El periodo de recepción de propuestas será del 19 de octubre al 2 de noviembre, y se celebrará el 4 de diciembre en San Carlos, Guaymas.