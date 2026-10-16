Congreso de Sonora aprueba cuentas públicas, pero ocho municipios quedan reprobados

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El Legislativo avaló las cuentas públicas de 64 ayuntamientos y dejó sin aprobación las de ocho municipios. También señaló cuatro entes estatales sin calificación aprobatoria y avanzó en temas de protección civil e inclusión

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/10/2026 10:37 AM.
En Sonora y editada el 16/10/2026 10:42 AM.