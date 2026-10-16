Lorenia Valles anuncia visita de Ariadna Montiel a Sonora este sábado

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La coordinadora estatal de los Comités de la Defensa de la Transformación informó que la presidenta nacional de Morena se reunirá con militantes, simpatizantes y coordinadores territoriales en Hermosillo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/10/2026 05:20 PM.
En Sonora y editada el 16/10/2026 05:24 PM.