Lorenia Valles anuncia visita de Ariadna Montiel a Sonora este sábado

Lorenia Valles Sampedro, coordinadora de los Comités de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, informó que Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, visitará el estado este sábado 17 de octubre para participar en reuniones con militantes, simpatizantes y coordinadores operativos territoriales.
Valles Sampedro explicó que durante los encuentros se abordarán las tareas de la Coordinación Estatal, entre ellas, el trabajo de organización y las próximas asambleas informativas, así como la importancia de mantener la unidad del movimiento.
Asimismo, mencionó la trayectoria Montiel Reyes en el movimiento junto al Lic. Andrés Manuel López Obrador y la Dra. Claudia Sheinbaum, destacando la participación de las mujeres en la dirigencia nacional de morena.
La coordinadora estatal señaló que el fortalecimiento de la Cuarta Transformación requiere mantener la congruencia con sus principios, la cercanía con la gente, el trabajo territorial y gobiernos honestos y con resultados.
Finalmente, subrayó la importancia de continuar la organización casa por casa y municipio por municipio para avanzar en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación en Sonora.
La reunión con militantes y simpatizantes se realizará el sábado 17 de octubre, a las 11:00 horas, en el Centro de Convenciones La Cascada, en Hermosillo, Sonora.