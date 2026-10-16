Reanudarán el martes la exportación de ganado por Agua Prieta tras revisión sanitaria

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La suspensión preventiva se aplicó luego de detectar una pequeña lesión en la piel de un becerro. Las autoridades enviaron muestras a un laboratorio especializado para determinar su origen, sin que hasta el momento exista confirmación de alguna enfermedad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/10/2026 02:08 PM.
En Sonora y editada el 16/10/2026 02:11 PM.