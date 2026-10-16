Reanudarán el martes la exportación de ganado por Agua Prieta tras revisión sanitaria

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa) informa que el cruce de ganado para exportación de ganado por Agua Prieta se reanudará el próximo martes, tras la aplicación de un protocolo sanitario preventivo.
Durante una inspección de rutina se identificó una pequeña lesión en la piel de un becerro, por lo que, conforme a los procedimientos establecidos, se determinó realizar los análisis correspondientes en un laboratorio especializado de la Ciudad de México.
Se trata de una medida preventiva y hasta el momento no existe confirmación de enfermedad alguna. Los estudios permitirán determinar el origen de la lesión y descartar posibles riesgos sanitarios.
El cruce permanecerá suspendido este viernes, mientras que el lunes no se contemplan operaciones por disposición previamente establecida de las autoridades estadounidenses. La reanudación está prevista para el martes, una vez cumplidos los protocolos correspondientes.
La Sagarhpa mantiene coordinación con las autoridades competentes para dar seguimiento a esta revisión y brindar certeza al sector ganadero, reiterando que estas acciones forman parte de los procedimientos habituales de vigilancia y prevención sanitaria.