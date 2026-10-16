¡Renuevan el Parque Ostimuri! Invierten 93 millones de pesos en Ciudad Obregón

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La modernización contempla la rehabilitación de juegos, baños, alberca y otras áreas, además de la incorporación de Skyflyer y una rueda de la fortuna para ampliar las opciones de entretenimiento familiar

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/10/2026 10:42 AM.
En Sonora y editada el 16/10/2026 10:53 AM.