¡Renuevan el Parque Ostimuri! Invierten 93 millones de pesos en Ciudad Obregón

Con la finalidad de continuar con el rescate de espacios públicos y deportivos, de sano esparcimiento familiar, el gobernador Alfonso Durazo Montaño impulsa la modernización integral del Parque Ostimuri en Ciudad Obregón, que representa uno de los sitios más representativos y que simboliza parte de la identidad de las y los cajemenses, con una inversión de 93 millones de pesos.
El titular del Ejecutivo estatal señaló que los recursos se destinaron a la atención de áreas prioritarias, con acciones enfocadas en mejorar sus instalaciones y ofrecer mejores condiciones para la convivencia y el esparcimiento de las familias.
Los trabajos contemplan la rehabilitación del acceso principal, la plataforma para juegos, el tobogán y la ampliación de la alberca, así como la construcción y rehabilitación de dos áreas de baños. También se realizan acciones de rehabilitación en juegos infantiles, el tren y el área de minigolf.
Como parte de esta intervención, también se incorporaron dos juegos nuevos: el Skyflyer y la rueda de la fortuna, con los que se amplían las opciones de entretenimiento para niñas, niños, jóvenes y adultos que acuden al parque.
Con estas acciones, el Gobierno de Sonora da atención a las necesidades del Parque Ostimuri, mejorando áreas prioritarias y recuperando espacios para las familias de Cajeme.
La intervención representa un paso importante dentro del proceso de mejoramiento del parque, cuyos distintos espacios requieren atención y mantenimiento para seguir fortaleciendo este punto de encuentro.