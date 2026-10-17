Abandonan fusil, cartuchos y metanfetamina en carretera Magdalena-Cucurpe

Elementos de la División de Seguridad en Carreteras de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) aseguraron un fusil, cartuchos, 30 envoltorios con metanfetamina y una motocicleta durante patrullajes de vigilancia en la carretera Magdalena-Cucurpe.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes observaron a una persona que abandonó una motocicleta y se internó entre la maleza de la zona.
Al inspeccionar el lugar, localizaron la motocicleta, un arma larga tipo fusil calibre 7.62 × 39 mm, un cargador, cartuchos útiles y los envoltorios con narcótico.
Los indicios fueron asegurados conforme a los protocolos de actuación policial y puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente para las investigaciones.
La División de Seguridad en Carreteras mantiene patrullajes en la zona para prevenir y combatir el delito. La PESP exhorta a la ciudadanía a reportar emergencias al 9-1-1 y realizar denuncias anónimas al 089.