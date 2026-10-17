Abandonan fusil, cartuchos y metanfetamina en carretera Magdalena-Cucurpe

...

Agentes de la Policía Estatal localizaron un arma larga calibre 7.62 × 39 milímetros, cartuchos, 30 envoltorios con presunta metanfetamina y una motocicleta, luego de que una persona huyera hacia la maleza

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/10/2026 09:31 AM.
En Sonora y editada el 17/10/2026 09:36 AM.