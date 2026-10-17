SALVA brinda atención y seguimiento a más de 200 mil familias por violencia en Sonora

Con la política de prevención, atención y protección de las mujeres hacia una vida libre de violencia, implementada en Sonora por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, más de 200 mil familias que reportaron violencia familiar y de género al 9-1-1 han recibido atención y seguimiento mediante el Sistema de Atención a la Violencia Familiar y de Género (SALVA) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El mandatario estatal informó que, como resultado de la implementación del Sistema SALVA por el Gobierno de Sonora en 2021, se ha logrado una disminución de los reportes de violencia familiar al pasar de 69 mil 734 en 2022 a 61 mil 378 en 2025, lo que representa una reducción acumulada del 12%. Del 1 de enero al 13 de octubre de 2026 se contabilizaron 47 mil 724 reportes, cuyo seguimiento y análisis se mantiene mediante los mecanismos de atención y coordinación.
Bajo esta estrategia se articulan acciones de prevención, protección y acompañamiento a mujeres y sus familias, en coordinación con instituciones y establecimientos que integran su red de apoyo.
A través de la Plataforma SALVA, personal especializado trabaja los 365 días del año en la revisión, análisis y seguimiento de los casos, para identificar factores de riesgo, antecedentes y posibles situaciones de reincidencia, así como canalizar a las personas a las instancias competentes. Durante 2026 se han atendido 41 mil 750 casos.
Como parte de esta labor, desde el inicio de la estrategia se han otorgado 14 mil 583 asesorías jurídicas a víctimas de violencia, con orientación sobre sus derechos y los procedimientos disponibles para acceder a la justicia.
A estas acciones se suman las 3 mil 242 Zonas SALVA instaladas en empresas e instituciones de Sonora, donde las mujeres en riesgo o peligro pueden solicitar resguardo y apoyo. Desde su implementación, el protocolo de protección se ha activado en 78 ocasiones, de las cuales 28 corresponden al presente año.
Para mantener la operación de estos espacios, se ofrecen pláticas de sensibilización y capacitación al personal. Además, se han realizado mil 254 visitas de seguimiento para verificar la identificación visible de los establecimientos y la preparación de quienes deben actuar ante una solicitud de ayuda.
El trabajo de SALVA se realiza con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, para brindar atención integral y acompañamiento a las personas que enfrentan violencia. Ante una emergencia, la SSPC exhorta a llamar al 9-1-1.