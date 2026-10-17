SALVA brinda atención y seguimiento a más de 200 mil familias por violencia en Sonora

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El sistema estatal ha atendido casos de violencia familiar y de género desde 2021. Además, cuenta con 3 mil 242 Zonas SALVA y ha otorgado más de 14 mil asesorías jurídicas a víctimas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/10/2026 08:00 AM.
En Sonora y editada el 17/10/2026 08:06 AM.