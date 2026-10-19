¡Abren convocatoria para el Parlamento de Inclusión 2026 en Sonora!

...

Del 19 de octubre al 2 de noviembre se recibirán propuestas para participar en este ejercicio legislativo, donde personas con discapacidad podrán plantear iniciativas sobre salud, empleo, educación y participación ciudadana

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/10/2026 03:17 PM.
En Sonora y editada el 19/10/2026 03:24 PM.