¡Abren convocatoria para el Parlamento de Inclusión 2026 en Sonora!

El Congreso de Sonora anunció que del 19 de octubre al 2 de noviembre estará abierto el periodo de recepción de propuestas para participar en el Parlamento para la Inclusión de Personas con Discapacidad 2026.
La diputada Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga (PT), presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Sociedad, explicó que el Parlamento contará con la participación de hasta 33 personas, procurando la equidad de género, la diversidad y la representación territorial, quienes podrán presentar propuestas legislativas encaminadas a fortalecer los derechos de las personas con discapacidad.
La legisladora informó que en Sonora más de 145 mil personas tienen alguna discapacidad, lo que representa más del cuatro por ciento de la población; además, agregó, el 28,6 por ciento de las personas con discapacidad reportó haber enfrentado discriminación en los últimos cinco años.
A través de la convocatoria, dijo, se busca generar un espacio de participación directa para que las experiencias y propuestas de esta comunidad contribuyan a impulsar cambios legislativos y construir una agenda más incluyente y accesible.
Gómez Lizárraga explicó que el parlamento se realizará el 4 de diciembre de 2026 en San Carlos, municipio de Guaymas, y abordará cuatro ejes temáticos: salud, derechos laborales, educación y participación ciudadana.
Finalmente, invitó a las personas interesadas a consultar las bases y los requisitos de la convocatoria en el portal oficial del Congreso de Sonora: congresoson.gob.mx.