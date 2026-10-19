Ariadna Montiel presenta a Lorenia Valles como coordinadora estatal de Morena en Sonora

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Durante una asamblea informativa, la dirigente nacional destacó la importancia de la unidad del movimiento, mientras Valles Sampedro se comprometió a fortalecer la organización territorial y continuar los recorridos casa por casa

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/10/2026 11:58 AM.
En Sonora y editada el 19/10/2026 12:02 PM.