Carretera Hermosillo–Bahía de Kino alcanza 95% de avance; invierten 500 millones de pesos

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La modernización ampliará de 12 a 19 metros un tramo de 28.5 kilómetros para mejorar la seguridad vial, reducir tiempos de traslado y fortalecer la conexión con Miguel Alemán y Bahía de Kino

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/10/2026 11:31 AM.
En Sonora y editada el 19/10/2026 11:53 AM.