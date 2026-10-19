Carretera Hermosillo–Bahía de Kino alcanza 95% de avance; invierten 500 millones de pesos

Con una inversión de 500 millones de pesos y un avance del 95 por ciento, el gobernador Alfonso Durazo Montaño avanza la modernización de la carretera Hermosillo–Bahía de Kino, una obra estratégica para mejorar la movilidad y la conectividad entre la capital sonorense, Miguel Alemán y Bahía de Kino.
El jefe del Ejecutivo estatal enfatizó que la primera etapa contempla la intervención de 28.5 kilómetros, en el tramo comprendido entre los kilómetros 10 y 38+500. Como parte del proyecto, la carretera pasará de 12 a 19 metros de ancho, una ampliación cercana al 60 por ciento, con el propósito de contar con infraestructura más adecuada al crecimiento de la población y al incremento del tránsito vehicular.
La modernización responde a una demanda histórica de los habitantes de la región, donde el crecimiento poblacional de Miguel Alemán, el aumento de la producción agrícola y la consolidación de Bahía de Kino como destino turístico han incrementado la circulación de vehículos y la necesidad de mejorar las condiciones de la vía.
Entre los beneficios previstos, el mandatario estatal destacó una mayor seguridad para quienes transitan diariamente por esta carretera, mejores condiciones de movilidad y la reducción de los tiempos de traslado. Asimismo, la obra busca contribuir a disminuir los costos logísticos del transporte de productos agropecuarios y facilitar la conexión con las comunidades y los destinos turísticos de la Costa de Hermosillo.
Los trabajos incluyen preparación del terreno, terracerías, construcción de bases hidráulicas y asfálticas, aplicación de carpeta asfáltica, riegos de impregnación y liga, además de bacheo superficial y sellado de grietas para atender distintos puntos de la superficie de rodamiento.
El proyecto también contempla señalamiento horizontal y vertical, aplicación de pintura, colocación de vialetas y obras de drenaje pluvial, así como trabajos de desmonte, despalme, cortes, terraplenes, conformación de subrasante, arrope de taludes y encauzamientos.
Con esta inversión, el gobernador Alfonso Durazo Montaño da continuidad a una intervención de infraestructura orientada a atender las necesidades de movilidad de una región clave para la actividad agrícola y turística de Sonora, con mejores condiciones para el tránsito de residentes, trabajadores, productores y visitantes.