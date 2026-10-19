Feria del Libro Sonora 2026 ofrecerá más de 130 actividades del 14 al 22 de noviembre

Como parte del compromiso del gobernador Alfonso Durazo de fortalecer el acceso a la cultura y generar espacios para el desarrollo artístico y literario de las y los sonorenses, el Gobierno de Sonora presentó el programa de la Feria del Libro Sonora 2026, que se realizará del 14 al 22 de noviembre en la Plaza Bicentenario de Hermosillo y otros espacios del estado, con más de 130 actividades dirigidas a distintos públicos.
En conferencia de prensa, acompañado por la directora del Instituto Sonorense de Cultura (ISC) Beatriz Aldaco Encinas, señaló que la edición 2026 contempla una programación integrada por 60 presentaciones literarias, 39 talleres, cinco presentaciones artísticas y 78 módulos de exhibición, además de la participación de escritoras, escritores, promotores de lectura y agrupaciones artísticas sonorenses. Para las actividades del foro principal se prevé la asistencia de más de 25 mil personas.
Como parte de esta edición, se realizará un reconocimiento a Inés Martínez de Castro por su trayectoria y aportación a la literatura sonorense, además de la presentación de cinco obras ganadoras del Concurso del Libro Sonorense 2025 en las categorías de dramaturgia, novela, poesía, crónica y literatura para infancias.
La Feria del Libro Sonora 2026 fortalecerá la presencia de las distintas expresiones culturales de la entidad mediante la participación de cuatro escritoras de pueblos originarios en conversatorios y lecturas en sus lenguas, así como con actividades orientadas a preservar y difundir la diversidad cultural del estado.
El programa incluye también la presentación de la Biblioteca Digital Sonora, proyecto que ampliará las alternativas de acceso a contenidos literarios mediante herramientas digitales, además de la ruta del Librobús “La Feria por todos lados”, que llegará a 19 localidades de 18 municipios, desde San Luis Río Colorado hasta Huatabampo.
Por su parte, el Foro Infantil y Juvenil ofrecerá presentaciones editoriales, talleres y actividades de fomento a la lectura para niñas, niños y jóvenes, entre las que destacan el taller Leetectives con Agente Ave 008, a cargo de Eva Calderón; la presentación del libro El jardín de Carolina, de María Belén Navarrete de Martínez de Castro, y la puesta en escena de El principito, a cargo del grupo de teatro Leneas, de Cobach Nogales I.
Asimismo, se desarrollará el XII Encuentro Internacional de Narrativa Breve “Edmundo Valadés”, con 17 mesas y actividades en Ciudad Obregón, Empalme, Guaymas y Hermosillo, junto con presentaciones editoriales, talleres, teatro, música y danza como parte de una programación que busca acercar la lectura y la creación artística a más comunidades de Sonora.