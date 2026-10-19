Feria del Libro Sonora 2026 ofrecerá más de 130 actividades del 14 al 22 de noviembre

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El programa contempla presentaciones literarias, talleres, espectáculos artísticos y módulos editoriales en Hermosillo y otros municipios. También incluye el recorrido del Librobús por 19 localidades y actividades para niñas, niños y jóvenes.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/10/2026 12:33 PM.
En Sonora y editada el 19/10/2026 12:36 PM.