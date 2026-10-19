Lorenia Valles destaca fuerza territorial de Morena en Sonora con 1,600 comités

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La coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional afirmó que Morena cuenta con 1,600 comités seccionales, 72 consejos municipales y 245 mil personas afiliadas en Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/10/2026 01:26 PM.
En Sonora y editada el 19/10/2026 01:34 PM.