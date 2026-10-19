Lorenia Valles destaca fuerza territorial de Morena en Sonora con 1,600 comités

“La fortaleza de morena está en nuestra organización territorial a lo largo y ancho del país. Tan solo en Sonora se conformaron 1,600 comités seccionales y 72 consejos municipales, además de contar con 245 mil personas afiliadas, lo cual representa una estructura sólida para la continuidad de la Cuarta Transformación”, aseguró Lorenia Valles, coordinadora estatal de los Comités de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.
Luego de la reunión con la estructura territorial de morena que se llevó a cabo este sábado 17 de octubre en Hermosillo, donde participó junto a la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, Ariadna Montiel Reyes, Valles Sampedro expresó en la encomienda que recibió como coordinadora estatal de la Transformación es seguir trabajando en la organización territorial, a través de los recorridos casa por casa, la entrega del periódico Regeneración y las asambleas comunitarias.
En 15 años, morena se ganó al corazón de las y los mexicanos gracias a que estamos atendiendo sus demandas, así como el trabajo diario en el territorio que realiza tanto el partido como los gobiernos de la Cuarta Transformación. Nuestra labor no se limita a las oficinas, es prioridad la cercanía con la gente para escuchar sus necesidades. Como bien dice el presidente López Obrador, ‘más territorio y menos escritorio, subrayó.