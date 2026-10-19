¡Protégete este invierno! Sonora aplicará más de 1.3 millones de vacunas

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La campaña de vacunación invernal contempla dosis contra influenza, COVID-19 y neumococo de octubre a marzo, con prioridad para niñas, niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades de riesgo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/10/2026 12:18 PM.
En Sonora y editada el 19/10/2026 12:24 PM.