¡Protégete este invierno! Sonora aplicará más de 1.3 millones de vacunas

Con la finalidad de prevenir complicaciones por enfermedades respiratorias durante la próxima temporada invernal, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Salud Pública (SSP), invita a la población a vacunarse contra influenza, COVID-19 y neumococo, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.
El mandatario estatal señaló que se aplicarán un millón 347 mil 776 dosis en todo Sonora como parte de la campaña de vacunación invernal, que comprende de octubre a marzo, periodo en el que aumentan las enfermedades respiratorias.
De acuerdo con la responsable estatal del Programa de Vacunación Universal, Concepción Félix Lares, los grupos prioritarios para recibir las vacunas contra influenza y COVID-19 son niñas y niños de seis a 59 meses, personas adultas mayores, embarazadas, personal de salud y personas de cinco a 59 años que viven con enfermedades que pueden complicarse.
En el caso de la vacuna contra el neumococo, está dirigida a niñas y niños a los dos, cuatro y 12 meses de edad, como parte de su esquema básico, así como a personas de 60 años y más, quienes reciben una dosis única.
Félix Lares destacó que las vacunas son seguras y no representan un riesgo para la salud. Sin embargo, en algunos casos pueden presentarse reacciones locales, como dolor o enrojecimiento en el sitio de aplicación, así como malestar general o fiebre leve, molestias que generalmente desaparecen por sí solas.
Explicó que las vacunas pueden aplicarse simultáneamente cuando corresponda, y que el organismo tarda aproximadamente 14 días en desarrollar protección.
Finalmente, exhortó a la población a revisar la Cartilla Nacional de Salud y acudir a los servicios de vacunación para completar sus esquemas. Recordó que niñas y niños que reciben la vacuna contra influenza por primera vez necesitan dos dosis separadas por un mes.