¡Reactivan exportación de ganado por Agua Prieta este 20 de octubre!

El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), informa que la exportación de ganado por la frontera de Agua Prieta se reanudará el próximo martes 20 de octubre, luego de que los análisis realizados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en la Ciudad de México, confirmaran estomatitis papular bovina en un solo becerro.
El caso se detectó durante una inspección sanitaria de rutina, cuando se identificó una lesión en la piel del animal, similar a una ampolla. Como parte de los protocolos de vigilancia y prevención, se tomaron muestras que fueron enviadas a los laboratorios especializados de Senasica para determinar el origen de la lesión y establecer el diagnóstico correspondiente.
Los resultados permitieron identificar la causa de la lesión como estomatitis papular bovina, una enfermedad que afecta principalmente la piel y las mucosas de los bovinos. El hallazgo correspondió a un solo animal y fue atendido mediante los procedimientos sanitarios establecidos.
La aplicación de estos protocolos permitió contar con un diagnóstico preciso y dar seguimiento al caso. No se ha identificado una situación que justifique mantener suspendidas las operaciones de exportación, por lo que el cruce de ganado por Agua Prieta se reanudará el martes 20 de octubre, conforme a la programación ya comunicada por Sagarhpa el pasado viernes.