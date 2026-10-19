¡Reactivan exportación de ganado por Agua Prieta este 20 de octubre!

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Sonora reanudará el cruce de ganado tras confirmarse que la lesión detectada en un becerro correspondía a estomatitis papular bovina. Las autoridades señalaron que el caso fue atendido mediante los protocolos sanitarios establecidos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 19/10/2026 12:27 PM.
En Sonora y editada el 19/10/2026 12:30 PM.