¡Buscan a los próximos inmortales del deporte sonorense! Abren convocatoria 2026

Aquellos sonorenses que brillaron en el ámbito deportivo a nivel internacional, nacional y estatal tendrán la oportunidad de ser postulados como candidatos para buscar pertenecer al Salón de la Fama del Deportista Sonorense en su Clase 2026.
De tal forma, los expedientes en las categorías de Atleta, Entrenador, Directivo y Cronista, además de Deporte Profesional (Deportista, Entrenador o Directivo), deberán mandarse digitalmente al correo electrónico salondelafama@codeson.gob.mx.
El plazo para proponer aspirantes ya está disponible y finalizará a las 11:59 del miércoles 4 de noviembre, según lo marca la convocatoria que puede consultarse en la página www.codeson.gob.mx.
En el caso del rubro de Atleta, es obligatorio tener al menos 45 años de edad y un lustro de retiro de Primera Fuerza; además, contar con un mínimo de cinco apariciones tanto en Campeonatos Nacionales como Estatales de dicha categoría (avalados por su Federación). Aplica la sumatoria en varias disciplinas. Ejemplo: cuatro en softbol y uno en beisbol.
La situación se repite en el ámbito de Deporte Profesional, pues los exdeportistas que incursionaron en la actividad deportiva de paga estarán acreditados para participar, siempre y cuando su edad actual sea de por lo menos 45 años y tengan cinco fuera de competencia.
En las solicitudes de Entrenador y Directivo (Amateur y Profesional) es necesario comprobar una trayectoria deportiva, tal y como lo explica la convocatoria. A su vez, para periodistas especializados en la fuente de deportes, los propuestos requieren dos puntos en concreto: una carrera de un mínimo de tres décadas en su gremio y situarse en un rango de 55 años de edad en adelante.
Asimismo, también serán elegibles los deportistas con actuaciones en Juegos Olímpicos y Paralímpicos, bajo el mismo esquema de 45 años de edad y cinco totalmente apartados de la actividad oficial de participación.
La carpeta incluirá tanto el currículum vitae como el deportivo del contendiente, con publicaciones o reconocimientos que ratifiquen su historial (imágenes de recortes, periódicos, páginas digitales, revistas, diplomas, premios, fotografías, etcétera), junto a una copia del acta de nacimiento y dos fotografías recientes de 4X6 pulgadas (de cara y hombros hacia arriba).
Para completar el portafolio es indispensable agregar una copia de identificación oficial (INE) o pasaporte y una carta de no antecedentes penales reciente (personas de la tercera edad y discapacitadas quedan excluidas).
Se precisa enviar toda la documentación correspondiente (fotografiada o escaneada de manera legible) al correo electrónico ya mencionado; posterior a eso, habrá una respuesta de recibido y, en caso de solicitarse más información en un tema específico, en esa misma contestación quedará asentada una notificación.
Las candidaturas habrán de acompañarse de una carta propuesta respaldada, ya sea por instituciones públicas o privadas, medios de comunicación, clubes deportivos, autoridades estatales y municipales, organizaciones o incluso de la sociedad en general.
Un jurado determinará a la próxima generación de inmortales del deporte a través de tres votaciones distintas: una para Atleta, Entrenador y Directivo; otra exclusiva dedicada a Cronistas Deportivos; y, en el caso de Deporte Profesional, el Comité de Veteranos hará la elección.
Es importante resaltar que, para continuar en las boletas, los propuestos necesitarán, como mínimo, un sufragio, pues así aseguran la estancia en las papeletas del próximo año (2027). Actualmente, el Salón de la Fama del Deportista Sonorense tiene 230 personalidades, quienes han sido entronizadas a lo largo de 40 ceremonias entre 1980 y 2025.