¡Buscan a los próximos inmortales del deporte sonorense! Abren convocatoria 2026

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La Codeson abrió el registro de candidatos para ingresar al Salón de la Fama del Deportista Sonorense en las categorías de atleta, entrenador, directivo, cronista y deporte profesional. Las propuestas se recibirán hasta el 4 de noviembre

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/10/2026 11:52 AM.
En Sonora y editada el 20/10/2026 12:15 PM.