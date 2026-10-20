Congreso de Sonora analiza apoyos para madres jefas de familia y adultos mayores

En sesión ordinaria, el Congreso de Sonora conoció iniciativas relacionadas con la prevención y el control de plagas en escuelas, asistencia digital para personas adultas mayores e incentivos fiscales para la contratación de madres jefas de familia; así como un exhorto al Ayuntamiento de Hermosillo en materia de regularización de la tenencia de la tierra. Además, se presentaron posicionamientos sobre lucha contra el cáncer de mama, justicia laboral y derechos políticos de las mujeres.
El diputado David Figueroa Ortega (PVEM) presentó una iniciativa de reforma a las leyes de Salud y de Educación, con el propósito de establecer medidas permanentes de prevención y control de plagas, fauna nociva y vectores en los planteles escolares, a fin de proteger la salud de la comunidad educativa y reducir riesgos sanitarios.
En materia de atención a las personas adultas mayores, el diputado Rubén Refugio González Aguayo (PT) propuso modificar la legislación para garantizar que este sector de la población reciba asistencia personalizada y gratuita al realizar trámites digitales ante dependencias estatales y municipales.
A nombre del grupo parlamentario del PRI, la diputada Iris Fernanda Sánchez Chiu presentó ante el Pleno una iniciativa de reforma a la Ley de Protección a Madres Jefas de Familia y a la Ley de Hacienda del Estado, orientada a fomentar la contratación y recontratación de madres jefas de familia mediante estímulos fiscales a las empresas.
Por su parte, el diputado René Edmundo García Rojo (PT) planteó un exhorto al Ayuntamiento de Hermosillo para que informe sobre los antecedentes y determine la viabilidad técnica y jurídica de regularizar la tenencia de la tierra de las familias de la colonia Guayacán, con el propósito de brindarles certeza jurídica sobre su patrimonio.
Finalmente, se escucharon posicionamientos con relación al Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, de parte de la diputada Elia Sallard Hernández (Morena); en materia de justicia laboral, por el diputado Óscar Ortiz Arvayo (PT); y con motivo de la conmemoración del reconocimiento del derecho al voto de las mujeres, pronunciado por la diputada María Alicia Gaytán Sánchez (Morena).