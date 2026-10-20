Congreso de Sonora analiza apoyos para madres jefas de familia y adultos mayores

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En sesión ordinaria, legisladores presentaron iniciativas para prevenir plagas en escuelas, brindar asistencia gratuita en trámites digitales a adultos mayores e impulsar incentivos fiscales para la contratación de madres jefas de familia

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/10/2026 03:47 PM.
En Sonora y editada el 20/10/2026 03:56 PM.