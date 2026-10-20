Donan alumnas su cabello para crear pelucas oncológicas y llevar esperanza a mujeres con cáncer

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Estudiantes se sumaron a la iniciativa de la Fundación Beatriz Beltrones con la donación de trenzas para elaborar pelucas destinadas a mujeres que enfrentan el cáncer de mama

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/10/2026 01:14 PM.
En Sonora y editada el 20/10/2026 01:18 PM.