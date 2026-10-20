Donan alumnas su cabello para crear pelucas oncológicas y llevar esperanza a mujeres con cáncer

Con la donación de pelucas oncológicas por estudiantes, estamos celebrando la solidaridad, la empatía y el cariño hacia aquellas mujeres que hoy enfrentan padecimientos de cáncer de mama, dijo Sylvana Beltrones, presidenta de la Fundación Beatriz Beltrones.
En las instalaciones de conocida universidad privada y celebrando las festividades de Octubre Rosa, Sylvana Beltrones, agradeció a la comunidad estudiantil por sumarse a esta iniciativa y ser parte de los esfuerzos de la Fundación Beltrones de apoyar a mujeres con padecimientos de cáncer.
En el Tec estamos viendo que no solo se trata de vestirse de rosa, ponerse un moño o iluminar edificios, se trata de acciones concretas que puedan transformar la cifra tan lamentable que tenemos en el estado de Sonora de tener la mayor tasa de mortalidad por esta enfermedad, subrayó Beltrones Sánchez.
Hoy en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mamá, agradezco a las alumnas de esta escuela que donaron sus trenzas, pues ya podremos entregar estas pelucas que representan esperanza, confianza, seguridad y sobre todo el cariño de una comunidad que quiere involucrarse y decide hacer la diferencia, aseveró.
Hoy en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mamá, agradezco a las alumnas de esta escuela que donaron sus trenzas, pues ya podremos entregar estas pelucas que representan esperanza, confianza, seguridad y sobre todo el cariño de una comunidad que quiere involucrarse y decide hacer la diferencia, aseveró.
Cada peluca que vieron en esas mesas vale tanto para nosotros, las cuidamos con mucho cariño y con ese cariño las vamos a entregar porque sabemos lo que representa, dijo Sylvana.