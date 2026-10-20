Lorenia Valles llama a las mujeres a hacer de la autoexploración un hábito de vida

“Hago un llamado con cariño a las mujeres para que hagamos de la autoexploración mamaria un hábito de vida y acudamos al médico ante cualquier sospecha. La detección oportuna del cáncer de mama es favorable para el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad en las etapas tempranas”, declaró la líder sonorense Lorenia Valles.
En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la coordinadora estatal de los Comités de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional reconoció que el cáncer de mama es un problema que vulnera la salud de las mujeres y, cada vez más, afecta a las mujeres jóvenes.
De acuerdo con datos de INEGI de 2024, ese año el cáncer de mama fue la primera causa de muerte por tumores malignos en México; 99.2% de los casos ocurrieron en mujeres mayores de 20 años. Cabe señalar que los estados del norte del país, como Sonora, están entre los que tienen mayor incidencia de dicha enfermedad, manifestó Valles Sampedro.
Es importante que las mujeres conozcamos nuestros cuerpos y cuidemos de nuestras vidas con hábitos saludables, la autoexploración mamaria y las revisiones médicas periódicas según la edad y los antecedentes. Como dicen las campañas de salud: ‘tócate para que no te toque’. Tampoco debemos perder de vista la activación física y realizar actividades que contribuyan a reducir el estrés.
Juntas podemos dar la batalla al cáncer de mama cuidándonos a nosotras mismas, hablando con las mujeres de la familia y de nuestro círculo cercano, además de solidarizarnos con las mujeres que están pasando por esta enfermedad, finalizó la coordinadora estatal Lorenia Valles.
Juntas podemos dar la batalla al cáncer de mama cuidándonos a nosotras mismas, hablando con las mujeres de la familia y de nuestro círculo cercano, además de solidarizarnos con las mujeres que están pasando por esta enfermedad, finalizó la coordinadora estatal Lorenia Valles.