Lorenia Valles llama a las mujeres a hacer de la autoexploración un hábito de vida

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En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación exhortó a fortalecer la prevención, acudir a revisiones médicas y buscar atención ante cualquier sospecha

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/10/2026 12:17 PM.
En Sonora y editada el 20/10/2026 12:20 PM.