Sonora y Chile buscan nuevas inversiones y alianzas en el sector minero

...

El gobernador Alfonso Durazo se reunió con el embajador chileno Francisco Javier Chahuán para impulsar la cooperación minera, fortalecer a los proveedores locales y abrir oportunidades de inversión entre Sonora y la región de Antofagasta

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/10/2026 11:01 AM.
En Sonora y editada el 20/10/2026 11:08 AM.