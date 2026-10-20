Sonora y Chile buscan nuevas inversiones y alianzas en el sector minero

Como resultado de una intensa estrategia para promover a Sonora como un destino clave para el arribo de nuevas inversiones y fortalecer la competitividad económica, el gobernador Alfonso Durazo Montaño sostuvo una reunión con el embajador de Chile en México, Francisco Javier Chahuán Chahuán, en la que se generaron oportunidades de colaboración en el rubro de la minería, desarrollo de proveedores y atracción de empresas especializadas.
En el marco de esta promoción económica, el mandatario estatal, acompañado del secretario de Economía y Turismo, Roberto Gradillas Pineda, señaló que el objetivo de este encuentro es fortalecer la relación entre Sonora y el país sudamericano, además de establecer mecanismos de cooperación que favorezcan el crecimiento de la industria minera y su cadena de valor.
La visión del gobernador Alfonso Durazo Montaño busca consolidar las ventajas competitivas de la entidad, aprovechar su potencial minero y fortalecer las relaciones internacionales para atraer capitales que contribuyan al desarrollo económico y generen más oportunidades para empresas locales.
Durante la reunión se acordó impulsar la colaboración entre Sonora y la región chilena de Antofagasta, con la finalidad de generar proyectos de común interés, fortalecer cadenas de suministro y abrir nuevas oportunidades de inversión, así como de vinculación empresarial.
La agenda bilateral busca posicionar a Sonora como un polo de atracción de inversiones vinculadas al sector minero, promover la expansión de empresas y proveedores especializados y facilitar el intercambio de tecnología, conocimientos y mejores prácticas entre ambas partes.
Con estos encuentros, el Gobierno de Sonora fortalece su proyección internacional y avanza en la construcción de alianzas estratégicas para el impulso de nuevas inversiones, ampliar la capacidad de sus proveedores y consolidar el desarrollo de una minería competitiva e innovadora.
Durante esta agenda de trabajo, se llevaron a cabo diversas reuniones con sectores estratégicos, entre ellas más de 20 cámaras empresariales, Clúster de Energía y la Asociación de Mineros de Sonora, además de la visita al Puerto de Guaymas, donde se abordaron temas y acuerdos de suma relevancia para el desarrollo del estado.
Estuvieron presentes: Sebastián Labra Grez, ministro consejero; Marcelo Sobarzo Anento, director comercial de ProChile en México; Adalid García Pina, encargada de Industrias e Inversiones de ProChile México; y Carlos Alejandro Moreno Falcón, presidente de la Comisión de Innovación de AMSAC–Übergbau.