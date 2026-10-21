ExpoGan Sonora 2026 dona más de 1.6 millones de pesos al DIF estatal

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La Unión Ganadera Regional de Sonora entregó un donativo de un millón 660 mil 156 pesos, correspondiente a un porcentaje de los ingresos por entradas de la ExpoGan 2026, para fortalecer los programas de asistencia social del DIF Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/10/2026 09:33 AM.
En Sonora y editada el 21/10/2026 09:37 AM.