ExpoGan Sonora 2026 dona más de 1.6 millones de pesos al DIF estatal

Como parte de las acciones de colaboración entre sociedad y Gobierno de Sonora, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Sonora) recibió un donativo de 1 millón 660 mil 156 pesos por parte de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), correspondiente a un porcentaje de los ingresos obtenidos por las entradas de la ExpoGan Sonora 2026.
La entrega fue realizada por el presidente de la UGRS, Juan Carlos Ochoa Valenzuela, a Rocío Chávez Murillo, presidenta honoraria de DIF Sonora, quien estuvo acompañada por la encargada de despacho de la Dirección General del Sistema DIF Sonora, Diana Cecilia Zazueta Almada.
Este donativo permitirá fortalecer las acciones de asistencia social que impulsa DIF Sonora, con especial atención a las personas y familias que enfrentan condiciones de vulnerabilidad, a fin de contribuir a mejorar sus condiciones de vida y atender sus necesidades prioritarias.
La aportación refleja el compromiso de la Unión Ganadera Regional de Sonora con el bienestar de la comunidad y demuestra cómo la participación de los distintos sectores de la sociedad puede convertirse en un apoyo significativo para quienes más lo necesitan.
La presidenta honoraria de DIF Sonora, Rocío Chávez Murillo, agradeció a la Unión Ganadera Regional de Sonora su compromiso y disposición para contribuir a las acciones de asistencia social, destacando la importancia de la colaboración entre instituciones y sociedad para apoyar a las personas y familias que más lo necesitan.