Justin Trudeau reconoce liderazgo de Hermosillo en innovación y uso de patrullas eléctricas

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Durante el Foro Mundial de Energía Solar 2026, el ex primer ministro de Canadá destacó las iniciativas de movilidad eléctrica impulsadas por el alcalde Antonio Astiazarán y llamó a fortalecer las acciones contra el cambio climático

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/10/2026 09:39 AM.
En Sonora y editada el 22/10/2026 09:44 AM.