Justin Trudeau reconoce liderazgo de Hermosillo en innovación y uso de patrullas eléctricas

El liderazgo que Hermosillo ha asumido en materia de innovación, como el uso de patrullas eléctricas, no solamente es lo correcto, sino también lo más inteligente en términos ambientales, destacó Justin Trudeau al participar en el Foro Mundial de Energía Solar 2026, que impulsa el presidente municipal Antonio Astiazarán.
El presidente municipal, acompañado por su esposa, Patricia Ruibal Zaragoza, presidenta de DIF Hermosillo; su hijo, Antonio Astiazarán; y Carla Neudert Córdova, directora de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático (AMECC), dio la bienvenida al ex primer ministro de Canadá, con quien conversó sobre los desafíos de la transición energética y el papel de los gobiernos locales para impulsar soluciones sostenibles.
El conversatorio inició con un mensaje de bienvenida del presidente municipal a los más de mil 500 asistentes en esta primera conferencia, seguido de un intercambio de preguntas y respuestas con el ex primer ministro sobre las acciones emprendidas en Hermosillo y los retos en materia de energías renovables.
Gracias por incluirme y tengo muchas ganas de tener esta conversación, pero primero quiero decir lo impresionado que estoy con lo que Hermosillo ha hecho en términos de liderazgo en carros eléctricos, incluidas las patrullas. El mundo está cambiando de muchas maneras y estar a la vanguardia, la innovación en torno a las energías renovables, particularmente la solar, es algo que no solo es lo correcto, sino que es profundamente inteligente, expresó Justin Trudeau.
En respuesta a preguntas del presidente municipal, Antonio Astiazarán, Justin Trudeau habló sobre la conformación de su gabinete en 2015, cuando incorporó por primera vez la paridad de género en la historia de Canadá, además de integrar perfiles diversos, entre ellos personas inmigrantes, jóvenes y adultos mayores.
Explicó que la inclusión no debía considerarse un tema simbólico, sino una necesidad práctica que permite sumar distintas perspectivas para generar soluciones más resilientes y efectivas en beneficio de la población.
En materia de transición energética y cambio climático, subrayó que se trata de una realidad urgente ante la que es necesario actuar desde ahora para proteger el futuro de las próximas generaciones. Asimismo, señaló que los gobiernos que impulsen acciones oportunas en estos ámbitos podrán obtener ventajas económicas y posicionarse competitivamente frente al resto del mundo.
Sobre el liderazgo y la implementación de políticas públicas a largo plazo, expresó que el combate al cambio climático suele abordarse desde el debate político de corto plazo; sin embargo, destacó que el verdadero éxito requiere alinear esfuerzos y objetivos entre los distintos niveles de gobierno, como el municipal, regional y federal.
Al referirse al precio de las emisiones de carbono, compartió la experiencia de Canadá, donde se implementó un mecanismo de fijación de precios al carbono cuyos ingresos se devolvían a la ciudadanía. Según explicó, alrededor del 80% de las personas de ingresos bajos y medios recibían más dinero del que pagaban, al tiempo que se buscaba reducir las emisiones contaminantes.
En cuanto a la economía circular, destacó la importancia de impulsar modelos de producción y consumo sostenibles sin imponer cargas excesivas a pequeños negocios y consumidores. En ese sentido, planteó que el desarrollo económico y la protección ambiental deben avanzar de manera conjunta, pues los daños al medio ambiente también pueden generar consecuencias graves para la economía.
Durante la conversación, Trudeau también felicitó a Antonio Astiazarán por convertirse en el primer presidente municipal reelegido en la historia de Hermosillo.Justin Trudeau concluyó con un llamado a impulsar la participación ciudadana como elemento clave para atender los problemas colectivos, al destacar la importancia de involucrarse activamente en los procesos democráticos y en la búsqueda de soluciones a los desafíos del entorno.
El presidente municipal Antonio Astiazarán planteó a Justin Trudeau preguntas sobre los aprendizajes de su gobierno en materia de transición energética, particularmente sobre cómo hacer más accesible el uso de paneles solares y tecnologías eficientes para las familias, así como el papel de los gobiernos municipales en la reducción de emisiones y la movilidad sostenible.
Para nosotros es un gusto que hoy nos acompañe a nuestra ciudad quien fuera por casi 10 años primer ministro de Canadá y, además, durante su gestión fue ejemplo de políticas públicas y programas que buscan precisamente impulsar el cambio climático, destacó Toño Astiazarán al inicio.
Con una trayectoria de casi una década al frente del Gobierno de Canadá, Trudeau impulsó una agenda que incluyó medidas contra el cambio climático, inversiones en crecimiento económico limpio y generación de empleos. Su participación permitió compartir experiencias sobre los retos de traducir los objetivos ambientales en políticas públicas con beneficios económicos y sociales.